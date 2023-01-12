В ДТП на тюменской трассе скончалась мама с шестимесячным ребенком

На 45-м километре трассы Тюмень-Омск в Ялуторовском районе произошло ДТП, в результате которого погибла мать с шестимесячным ребенком, сообщили в ГИББД по Тюменской области. На трассе столкнулись Kia Sportage и Toyota Vitz, один из автомобилей выехал на встречную полосу. Сейчас движение на дороге организовано в реверсивном режиме. Автоинспекторы регулируют движением вручную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

За рулем автомобиля Toyota была 30-летняя женщина, с которой ехали ее малолетние дети, предварительно семья из Тюмени. Мать скончалась на месте происшествия, ее ребенок возраста около шести месяцев скончался по дороге в больницу. Второй ребенок, мальчик примерно трет лет, доставляется в лечебное учреждение. Водитель второго автомобиля за медицинской помощью не обращался.

Ранее на другой тюменской трассе в ДТП попала семья с маленькими детьми. В аварии погибла 37-летняя женщина, 38-летний водитель и двое детей четырех и девяти лет получили травмы.

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Диана Сунагатуллина