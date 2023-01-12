Экс-посол США в РФ Салливан назвал «дипломатическим театром» переговоры перед февралем 2022 года

Бывший посол США в России Джон Салливан заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном, предшествовавшие военной операции на Украине, были номинальны и представляли собой «дипломатический театр». По его словам, российские дипломаты «читали по бумажке» без какого-то либо вовлечения в диалог.

«Вот моя оценка. Когда (заместитель министра иностранных дел.— "Ъ") Сергей Рябков передал мне два проекта договоров (о гарантиях безопасности России.— "Ъ"), русские шли на попятную. Что я имею в виду? Они читали по бумажкам. Вовлечения не было. <...> Они искали в своих заметках что-то, возможно, имеющее отношение к тому, что я спросил, и просто повторяли эту строчку»,— сказал господин Салливан (цитата по Foreign Policy).

На вопрос о том, был ли это лишь «дипломатический театр», он ответил: «Абсолютно. Я не сомневался, что это грядет (ввод российских войск на Украину.— "Ъ"). Все это делалось по сценарию». Бывший посол США в РФ считает, что президент России Владимир Путин пытается дать военной операции на Украине юридическое оправдание, заявляя, что она необходима для самозащиты, поскольку страны НАТО якобы планировали напасть на Россию.

Джон Салливан допустил, что российский МИД до последнего «держали в стороне» и не посвящали в детали планируемой военной кампании на Украине. Однако он заявил, что не стал бы недооценивать роль министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который «важен для Путина». «Путин знает, насколько он эффективен, и он очень хорош. Он очень, очень изысканный, очень умный, очень опытный. Путин это знает, и Лавров — эффективный рупор Путина»,— сказал экс-посол.

Господин Салливан сообщил, что еще до решения России ввести войска на Украину отношения между США и Россией достигли самой низкой точки со времен холодной войны на фоне нескольких раундов взаимных высылок дипломатов. За последние пять лет штат посольства США в России сократился с 1200 до 150 человек.

Переговоры по гарантиям безопасности между Россией, США и НАТО велись в январе 2021 года. Основными требованиями России были нерасширение НАТО на восток, невключение в альянс стран бывшего СССР и неразмещение в этих государствах американских военных баз.

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Дарья Эрозбек