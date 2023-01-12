Часть Большого Сампсониевского проспекта в Петербурге закроют для автомобилей до 10 февраля

Движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту в Выборгском районе Петербурга частично закроют в связи с ремонтными работами с 14 января по 10 февраля. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Ограничение вводится на участке в направлении от Кантемировской улицы (включая перекресток) к 1-му Муринскому проспекту. Объезд закрытого отрезка будет обеспечен по Кантемировской улице, Лесному и 1-му Муринскому проспектам.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал об ограничении движения по участку Приморского шоссе на полгода.

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