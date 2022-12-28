Движение по Приморскому шоссе в Петербурге ограничат на полгода из-за работ

Работы по прокладке инженерных сетей ограничат движение транспорта по участку Приморского проспекта в Санкт-Петербурге до 31 мая 2023 года, сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В» Приморском районе с 30 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе от 1-го Лахтинского моста до улицы Савушкина»,— говорится в сообщении.

Также с 30 декабря полностью закроется движение по съезду с Выборгского шоссе на Суздальский проспект в связи с прокладкой газопровода. Ограничение продлится до 28 января.

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