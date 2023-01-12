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На Ямале зимники открыли для движения

В Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО) открыли для движения автодороги регионального значения, ранее закрытые из-за 40-градусных морозов. Об этом сообщил региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Зимняя переправа Салехард — Лабытнанги

Зимняя переправа Салехард — Лабытнанги

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Зимняя переправа Салехард — Лабытнанги

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, открыто движение для всех видов транспорта массой до 30 тонн по зимнику Коротчаево — Красноселькуп, а также для всех видов транспортных средств массой до 10 тонн по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале.

Напомним, ранее на Ямале возобновили движение по дорогам Салехард — Аксарка и Надым — Салехард. Также дорожники открыли движение по ледовой переправе Салехард — Лабытнанги.

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Диана Сунагатуллина

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