В Туапсинском районе возобновили движение, перекрытое из-за опрокинувшегося бензовоза

На автодороге «Джубга — Сочи» в Туапсинском районе у поселка Дзеберкой восстановили движение автотранспорта, перекрытое из-за аварии с опрокинувшимся бензовозом и последующего разлива ГСМ. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

ДТП произошло днем 12 декабря на 68-м км автотрассы. Сообщается, что водитель грузовика допустил опрокидывание большегруза. В результате инцидента на автодорогу вылилось большое количество топлива. Для устранения последствий аварии движение автотранспорта на данном участке временно перекрыли.

В настоящее время разлив ГСМ устранен. Движение возобновлено в штатном режиме.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram