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В Туапсинском районе из-за перевернувшейся фуры оказалась перекрыта федеральная трасса

В Туапсинском районе произошло ДТП, из-за которого оказалась перекрыта трасса Джубга — Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, авария произошла 12 декабря около 11:30 на 68-м километре автодороги. Марка и тип грузовика не уточняются, однако, уточняет ГИБДД, из-за опрокидывания фуры произошел разлив топлива.

«С 11:30 движение в обе стороны ограничено для всех видов транспорта, на месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции, специалистами МЧС ведется очистка проезжей части от топлива»,— говорится в сообщении ГИБДД.

Александр Орлов

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