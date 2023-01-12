Продажи легковых коммерческих автомобилей группы ГАЗ упали на 25% за год

Более 42,1 тыс. шт легких коммерческих автомобилей (LCV) группы ГАЗ было продано в России в 2022 году, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи сократились на 25% по сравнению с предыдущим годом.

В целом российский рынок легких и легких коммерческих автомобилей упал на 58,8%, было продано 687,3 тыс. машин. На долю коммерческих автомобилей пришлось 11,8% продаж (81 тыс. шт). Самыми продаваемыми стали ГАЗ Gazelle (32,2 тыс. шт), УАЗ Classic Commercial (15,1 тыс. шт) и ГАЗ Sobol (9,7 тыс. шт).

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Анастасия Еремина