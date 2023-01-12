Шаймиев назвал братскими отношения с Муртазой Рахимовым

Госсоветник и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова.

«Многолетняя политическая, экономическая и общественная деятельность Муртазы Губайдулловича во благо родной республики достойна глубокого уважения и является примером верного служения своему народу. Ему удалось достойно пройти самые сложные, судьбоносные для Башкортостана и всей страны годы»,— говорится в телеграмме, которую господин Шаймиев направил нынешнему главе Башкирии Радию Хабирову.

Минтимер Шаймиев подчеркнул, что для него «памятна работа высших органов власти Татарстана и Башкортостана по урегулированию ряда непростых проблем в перестроечное время». Он благодарен господину Рахимову «за многолетнее плодотворное сотрудничество». «Нас связывали не только деловые, но и дружеские, братские отношения, как и между нашими народами»,— признался госсоветник Татарстана.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"