Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов скончался на 89-м году жизни

В Уфе 11 января на 89-м году жизни от болезни умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, 20 лет возглавлявший республику.

«Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившего служению республике и России»,— написал в своем Telegram-канале действующий глава Башкирии Радий Хабиров.

Муртаза Рахимов, возглавлявший Уфимский нефтеперерабатывающий завод имени XXII съезда КПСС, весной 1990 года был избран председателем Верховного совета Башкирии. Президентом он стал на выборах 12 декабря 1993 года, получив 63% голосов избирателей.

Затем господин Рахимов переизбирался в 1998 и в 2003 годах, а 2006 году, после отмены прямых выборов глав российских регионов, был утвержден на новый пятилетний срок по представлению президента РФ Владимира Путина. Однако в июле 2010-го он заявил о досрочной отставке.

После нее Муртаза Рахимов возглавлял совет благотворительного фонда «Урал», контролировавшего средства, вырученные от продажи «Башнефти», уфимских нефтеперерабатывающих заводов и ОАО «Башкирнефтепродукт».

Подробнее о жизни Муртазы Рахимова — в материале «Ъ» «Баш Башкирии».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"