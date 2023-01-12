«Подделка картин до добра не доведет»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об арт-дилере Брайане Уолше, который продал два поддельных полотна художника, а также о пропаже его супруги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Greg Derr / The Patriot Ledger / Pool / AP Фото: Greg Derr / The Patriot Ledger / Pool / AP

Какие-то картинно-людоедские истории тревожат околохудожественную прессу Америки. New York Post опубликовала заметку с заголовком «Брайан Уолш, муж пропавшей мамаши Аны Уолш, осужден за мошенничество с поддельным Уорхолом». Тему немедленно подхватил сайт ARTnews. Известно, что в 2016 году Уолш с помощью своей жены Аны выставил на eBay две картины Уорхола из серии «Тени» 1979 года, которые оценивались в $100 тыс.

Как объясняло семейство, «из-за острой финансовой нужды они готовы были предложить предметы искусства гораздо дешевле, чем те по-настоящему стоили». Дескать, сам Брайан купил картины на Christie's в 2007 году за $240 тыс. Тогда, в 2016, два сотрудника лос-анджелесской Revolver Gallery вылетели в Бостон к Уолшам, чтобы забрать и оплатить две картины, которые они купили в общем за $80 тыс. Толком они их на месте почему-то не проверили, а, вернувшись в галерею, сняли задники и рамы и поняли, что это фальшивки. В результате разбирательств Уолшам пришлось вернуть $30 тыс.

Тут вмешалось ФБР и выяснило, что Уолш на самом деле владел двумя подлинными картинами Уорхола, которые он украл у южнокорейского друга. По факту Уолш был его дилером и продавал произведения из его коллекции. Среди них были фарфоровая статуя времен династии Тан, две гравюры Кита Харинга. Ну и две работы Энди дилер просто, как у нас принято говорить, «заиграл». Потом он изготовил их копии и продал Revolver Gallery. Вообще, Уолш оказался просто рецидивистом.

Ему предъявили обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, однако арестован он не был, поскольку уже находился под следствием по поводу уничтожения завещания собственного отца и кражи части его имущества — ходил с браслетом на ноге. А 1 января вдруг из дома пропала его жена. Следователи обнаружили в семейном подвале кровь и нож. А еще выяснили, что Уолш пошел в The Home Depot, купил моющие средства на $450 и гуглил «как избавиться от тела женщины весом 115 фунтов». Все-таки подделка картин до добра не доведет.