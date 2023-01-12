Губернатор Кубани потребовал ускорить газификацию хутора Романчуков

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал провести газ в хутор Романчуков в Отрадненском районе в ускоренном темпе.

Жители хутора Романчуков во время прямой линии с губернатором Кубани рассказали о том, что до сих пор греются в домах с помощью дров. Главу региона попросили помочь с финансированием проекта газификации.

«Если газовая труба проходит в 1,5 км от хутора, мы постараемся решить этот вопрос. Вы достойны, чтобы газ был в ваших домах»,— сказал Вениамин Кондратьев.

«Заявка на финансирование газопровода пяти хуторов, в том числе хутора Романчуков, поступила в министерство ТЭК и ЖКХ в декабре 2022 года. Цена вопроса — 61 млн руб.»,— сказал вице-губернатор Андрей Прошунин.

Глава региона добавил, что к строительству газопровода подрядчики приступят 1 мая, через девять месяцев все работы будут завершены и в домах жителей появится газ.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в прямом эфире 12 января отвечает на вопросы, интересующие жителей Кубани. Всего, по данным властей, в адрес Вениамина Кондратьева поступило порядка 9,5 тыс. обращений.

Тат Гаспарян

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