В Краснодаре в январе обсудят проект строительства трамвайной ветки в район Немецкой деревни

С 23 по 29 января в Краснодаре пройдут общественные обсуждения строительства трамвайной ветки от Западного депо до ЖК «Немецкая деревня». Ее длина составит около 14,6 км, сообщает пресс-служба администрации города.

Участок трамвайной ветки от Западного депо вдоль ул. Круговой и далее по ул. Красных Партизан до Западного обхода планируют построить до конца 2024 года. Проект реализуют в рамках концессионного соглашения с ООО «Синара-ГТР Краснодар».

Проект предполагает строительство дополнительного трамвайного пути протяженностью 0,2 км на пересечении улиц Московской и Красных Зорь, а также трамвайной линии протяженностью 14,6 км от ул. Толбухина (Западное трамвайное депо) до ЖК «Немецкая деревня». До конца 2025 года планируется проложить трамвайный путь длиной 11,2 км от ЖК «Немецкая деревня» до спорткомплекса «Баскет Холл» и до конца 2026-го — трамвайный путь протяженностью 9,6 км от «Баскет Холла» до ул. Московской.

Жители города смогут ознакомиться с проектами планировки и межевания территории по вторникам и четвергам на экспозициях по ул. Коммунаров, 173 (с 10 до 12 и с 14 до 16 часов) и по ул. Яна Полуяна, 60 (с 10 до 12 часов). 19 января документы разместят на сайте мэрии и гордумы Краснодара. Жители города могут внести замечания и предложения в специальные журналы на экспозициях, а также по электронной почте (str@krd.ru), на сайте мэрии Краснодара или направить письмо в адрес департамента архитектуры и градостроительства (ул. Коммунаров, 173).

О планах построить трамвайные ветки в районах Немецкой деревни и «Баскет-Холла» стало известно еще в апреле 2021 года. Власти Краснодарского края и компания «Синара — ГТР Краснодар» подписали соглашение о строительстве новых трамвайных линий в июне 2022 года на ПМЭФ. Всего в рамках документа предполагается строительство 35,6 км трамвайных путей, закупка 100 единиц новых трамваев и создание необходимой инфраструктуры. Стоимость реализации проекта составит 28,4 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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