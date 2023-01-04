На тюменской трассе в ДТП попала семья с маленькими детьми, есть погибшие

Семья из Ишима (Тюменская область) попала в ДТП на 522-м км федеральной автодороги Курган-Челябинск-Омск-Новосибирск, в Бердюжском районе. По данным регионального ГИБДД, в аварии погибла 37-летняя женщина. 38-летний водитель и двое детей 4-х и 9-ти лет получили травмы.

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По предварительным данным, при обгоне большегруза водитель автомобиля LADA Priora не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. «В автомобиле ехала семья из Ишима — папа и мама с двумя детьми. В аварии погибла 37-летняя пассажирка, 38-летний водитель травмирован, двое детей, мальчики 4-х и 9-ти лет получили различные повреждения, они находятся на обследовании в бол

Госавтоинспекция рекомендовала водителям минимизировать опасные маневры обгона, особенно учитывая сложные погодные и дорожные условия.

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