По новому генплану Новороссийска жилая застройка не затронет Цемесскую рощу

Новый генеральный план Новороссийска исключает застройку Цемесской рощи, беспокойство о сохранности которой общественники высказали губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в ходе прямой линии. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Новороссийский градоначальник, комментируя ситуацию с сохранением рощи в ходе трансляции общения главы края с кубанцами, отметил, проект нового генплана не предусматривает и изменений других природоохранных территорий.

Губернатор края поручил новороссийскому мэру пригласить общественников, «пройтись вместе с ними по проекту генерального плана» и действовать в этом вопросе с опорой на них.

Ранее глава Новороссийска сообщал, что новый генплан города планируется принять в конце февраля — начале марта 2023 года. В настоящее время в Новороссийске действует мораторий на многоэтажное строительство.

Михаил Волкодав

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