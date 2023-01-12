«На рынке доминируют китайские компании»

Мобильный рынок в 2023 году вернется к докризисным уровням продаж и замрет на этих показателях минимум на ближайшие три года, уверены специалисты IDC. Что стало причиной таких прогнозов? И будет ли отличаться ситуация в России от международной? Эти и другие вопросы обозреватель “Ъ FM” Александр Леви обсудил с ведущим аналитиком Mobile Research Group Эльдаром Муртазиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Какие в 2022 году технологии, компании, люди, тренды наиболее заметно повлияли на рынок мобильных устройств и потребительское поведение?

— Главным веянием 2022 года, безусловно, стала рациональность людей, которые вольно или невольно стали выбирать продукты, размышляя о том, что им нужно. На бренды обращали в меньшей степени внимание — не только в России, но и во всем мире. И поэтому поменялись лидеры рынка. Появился параллельный импорт, когда официальные поставки Apple, Samsung прекратились. И маркетинговая поддержка этих компаний тоже прекратилась, то есть различных финансовых инструментов — беспроцентных рассрочек, кредитов и так далее. В результате на рынке сегодня доминируют китайские компании.

Серди смартфонов первое место у Xiaomi, второе — у Realme, третье — у компании Tecno, которая скоро сместит Realme, видимо, со второго места. У последней огромный объем продаж. При этом люди покупают не из-за цены, то есть не самые дорогие продукты, а исходя из соотношения цены и качества. И люди готовы пробовать новые бренды. То же самое мы наблюдаем на примере бытовой техники. Другой китайский бренд, Haier, очень заметно вырос и стал первым практически во всех сегментах — это холодильники, стиральные машины, крупная бытовая техника и так далее. То есть люди рациональны и при выборе ориентируются на соотношение качества и тех характеристик, которые они получают за свои деньги. Это открывает новые возможности для брендов, которые приходят в Россию.

— Аналитики IDC ждут слабый рост поставок смартфонов в следующем году, ниже 5%, а потом до 2026 года прогнозируют показатели около нуля. Можно ли говорить о стагнации и в чем причина таких ожиданий?

— У нас на дворе мировой кризис, есть заметная инфляция, и она, безусловно, сказывается на качестве продуктов. Последнее зависит напрямую от тех технологий, которые в них вкладывают. Технологии, в свою очередь, требуют средств на развитие. В 2022 году мы видели такой подход: многие компании выпускали те же самые модели, но с ухудшенными характеристиками. Например, Sony WH-1000XM5 — большие наушники с шумоподавлением. Они стали заметно удешевленной версией XM4. И они стоят абсолютно одинаково, разницы между ними нет. Но при этом ХМ5 заметно хуже. То же самое происходит и в других сегментах.

То есть цена растет, скрыто или явно, при этом потребитель не получает чего-либо. Исходя из этого, срок жизни продуктов вырос, люди держатся за них. Если мы говорим про смартфоны, сегодня это 4-4,5 года для российского рынка, и срок постепенно будет увеличиваться. Это тоже изменение потребительского поведения. Это приводит к тому, что производители постепенно среднюю цену любого продукта поднимают. Поэтому рынок не будет расти в штуках, он будет расти в деньгах. В прошлом году в России рынок смартфонов был на уровне 26,5 млн штук, в 2023 году, как мы думаем, будет примерно таким же. А в 2024-м, возможно, будет незначительный рост — 7-8%.

— Компания Ericsson отметила, что на большинстве рынков охват населения сетями 5G составляет более 60%. К нам, похоже, это слабо относится. В новом году смогут ли россияне вкушать прелести cетей 5G на потребительском уровне?

— Я думаю, что 5G как раз таки прочно входит в жизнь, но, к сожалению, не российского потребителя. Правительство приняло закон о том, что сети можно строить только на российском оборудовании, а его на данный момент нет. Кроме того, есть сложности с его поставками, и нет экономической модели, при которой было бы оправдано развитие 5G. Поэтому до 2024-2025 года мы будем ждать, что получится.

Есть еще один тренд — виртуальная и дополненная реальность. Однако эта тема постепенно сходит на нет, потому что хайп вокруг нее стихает. Возможно, в 2023 году, если Apple представит свои очки дополненной реальности, снова подогреет интерес. Но реального использования для этих технологий в быту именно, дома нет. При этом дополненная реальность прочно закрепилась во многих институциях. Например, в музеях можно посмотреть, как художник рисовал картину, где-то получить дополнительную информацию о том или ином архитектурном объекте. И это уже повседневность, и для этого не нужно каких-то дополнительных устройств, хватит того смартфона, который есть в ваших руках. Вот в таком виде дополненная реальность будет существовать. Но в тему VR я не верю, и применения мы не найдем в жизни для него, чтобы каждый день, возвращаясь домой, надевать виртуальные очки и что-либо делать.