Организатора вечеринки, на которой пасынка питерского миллиардера переехал БТР, посадили на три года

Дело о гибели бизнесмена Андрея Кожевина под колесами БТР на экстремальной вечеринке в 2020 году привело к новому сроку. Основателя патриотической организации «Красная звезда» Павла Бараненко приговорили к трем годам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Он проводил незаконные «мероприятия в военном стиле», сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Во время одного из них и погиб господин Кожевин.

Как установил Красносельский районный суд города, Бараненко занимался незаконной коммерческой деятельностью (п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), в которую вовлек председателя правления организации Александра Торопова и Алексея Киселева. Последний разработал бренд «Академия Милитари» и зарегистрировал ИП, через которое брали плату за мероприятия и заключали договоры. Киселев единственный, кто признал вину и получил условный срок: два с половиной года с испытательным сроком три года.

В ноябре 2020 года трое виновных организовали так называемое спецназ-шоу со стрельбой. 38-летнего бизнесмена Андрея Кожевина переехал БТР под управлением Александра Торопова, которого также приговорили к трем годам колонии общего режима. Кроме того, суд признал гражданский иск к Павлу Бараненко на 500 млн руб. по праву. Его подал петербургский предприниматель Михаил Скоров, признанный потерпевшим по уголовному делу.

Напомним, что в конце ноября 2020 года в Петербурге возбудили уголовное дело после смертельного наезда бронетранспортера на бизнесмена Андрея Кожевина, неродного сына известного в городе миллиардера Аркадия Скорова, гендиректора и владельца компании «Дальпитерстрой». Инцидент произошел на военно-спортивном мероприятии неподалеку от Красного Cела, организованном по случаю дня рождения сводного брата Андрея — Михаила Скорова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бизнесмен попал под БТР».

Александр Просяник, Санкт-Петербург