Mercury исполняют новогодние желания

Этой зимой ювелирный бренд Mercury представляет украшения с крупными и редкими драгоценными камнями. Классический лаконичный дизайн в сочетании с лучшими драгоценными камнями, отобранными профессиональными геммологами,— визитная карточка Mercury. И если правильно загадать желание в новогодние праздники, есть вероятность, увидеть одно из новых украшений в своей шкатулке. В колье из белого золота с бриллиантами огранки «ашер» каждый камень имеет свой собственный сертификат, а цвет и чистота бриллиантов варьируются от D до G и от IF до VVS, что означает высочайшее качество. В центре колье установлен бриллиант весом 2 карата, и остальные камни расходятся от него, постепенно уменьшаясь. Интересны серьги из белого золота с бриллиантами в 1 и 3 карата идеальных характеристик.

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Кольцо с центральным бриллиантом весом больше 10,5 карата, цвета D и характеристикой Triple Excellent, сочетанием идеальных полировки, симметрии и огранки. Кольцо с сапфиром весом 39 карат цейлонского происхождения, а также серьги с желтыми бриллиантами весом более 9 карат каждый, кулон с рубеллитом весом 33 карата и серьги с рубинами цвета «голубиная кровь» весом 3,5 карата.