Организаторов экстремальной вечеринки приговорили к заключению после гибели петербургского бизнесмена под колесами БТР

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам колонии основателей патриотической организации «Красная звезда» Павла Бараненко и Александра Торопова, организовавших в 2020 году закончившуюся гибелью человека экстрим-вечеринку с участием бронетехники. Тогда в результате несчастного случая под колеса БТР попал владелец компании «Дальпитерстрой» Андрей Кожевин. Обоих признали виновными в незаконной коммерческой деятельности (пп. а, в ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как установил суд, осужденные вместе еще одним фигурантом дела, Алексеем Киселевым, под эгидой бренда «Академия Милитари» в ноябре 2020 года организовали «Спецназ шоу» со стрельбой, в ходе которого 38-летнего бизнесмена Андрея Кожевина переехал БТР под управлением Торопова. Инцидент произошел неподалеку от Красного Cела, организованном по случаю дня рождения Михаила Скорова, сводного брата миллиардера Аркадия Скорова, приходящегося отчимом Андрею Кожевину. Сам Михаил Скоров также подал к Бараненко гражданский иск на 500 млн рублей, который суд удовлетворил.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Киселев единственный из фигурантов, кто признал вину. Суд назначил ему 2,5 года лишения свободы условно.

Подробнее о деле Бараненко — в материале «Ъ» «Бизнесмен попал под БТР».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте