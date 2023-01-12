Устроивший пожар в костромском ресторане «Полигон» этапирован в Санкт-Петербург

Военнослужащий Станислав Ионкин, устроивший, по версии следствия, пожар в ресторане «Полигон» в Костроме в ноябре 2022 года, этапирован в Санкт-Петербург. Это следует из карточки на сайте Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда о продлении ему ареста. Соответствующее решение было принято 23 декабря 2022 года.

В Санкт-Петербурге находится Военное следственное управление Следственного комитета России по Западному военному округу. Ему подчинен военный следственный отдел СКР по Костромскому гарнизону. Поскольку Станислав Ионкин является военнослужащим, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Другими фигурантами дела являются директор ООО «Империя» Наталья Беленогова и фактический владелец ресторана депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев. Басманный суд Москвы в конце декабря 2022 года продлил им сроки содержания под стражей до 5 апреля. Расследование в отношении них ведет центральный аппарат Следственного комитета России.

Пожар в «Полигоне» произошел в ночь на 5 ноября 2022 года. В результате погибли 13 человек и 60 пострадали, здание ресторана было полностью уничтожено огнем.

Александр Тихонов, Ярославль