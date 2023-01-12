Число посетителей казино Красной Поляны в новогодние праздники выросло на 27%

Игорную зону «Красная Поляна» в первую неделю января посетили 32,6 тыс. человек. Это на 27% больше, чем годом ранее, следует из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС).

Казино Сочи стало самым популярным в России. На втором месте со значительным отставанием оказалось дальневосточное казино Tigre de Cristal, которое посетило 8595 туристов (+28%). На третьей строчке игорная зона «Сибирская монета» на Алтае — 3914 посетителей (+21%). Всего в новогодние праздники казино в России посетили около 50 тыс. человек.

Председатель Ассоциации игорного бизнеса России Дмитрий Анфиногенов отметил, что с каждым годом все больше россиян выбирают игорные зоны в качестве места отдыха в новогодние праздники.

«Сегодня гостям казино доступны не только азартные игры, но и высокая гастрономия от лучших шеф-поваров, концерты звезд шоу-бизнеса, спа-процедуры и многое другое. Сейчас каждая игорная зона России — это намного больше, чем просто рулетка или игровые автоматы»,— подчеркивает он.

В 2022 году число гостей игорной зоны «Красная Поляна» в Сочи достигло 700 тыс. человек, среди которых как российские, так и иностранные граждане. Это несколько больше, чем годом ранее, когда казино посетили 650 тыс. гостей.

Александр Орлов

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