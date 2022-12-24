В Сочи игорную зону «Красная поляна» в 2022 году посетили 700 тысяч человек

Число гостей игорной зоны «Красная поляна» в Сочи достигло 700 тыс. человек, среди которых как российские, так и иностранные граждане. Для сравнения прошлом году игорную зону посетили 650 тыс. гостей. Об этом ТАСС сообщил председатель Ассоциации игорного бизнеса России (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов.

«Ранее к нам приезжало большое количество туристов из стран Европы, около 30% выручки поступало именно от иностранцев. На фоне санкций имелись опасения по снижению посещаемости игорной зоны, однако, вместо этого мы видим рост», — рассказал ТАСС Дмитрий Анфиногенов.

По его мнению, такие результаты достигнуты благодаря нескольким факторам. Во-первых, это удобная логистика, связанная с наличием действующего аэропорта в Сочи. В казино продолжают приезжать иностранцы — туристы из Турции, Израиля, стран СНГ, некоторых арабских стран.

Во-вторых, это активное развитие кластера развлечений, в котором игра лишь одна из составляющих. Здесь регулярно проходят концерты, спортивные мероприятия, ледовые шоу, киберспортивные турниры, театральные постановки. Так, в 2022 году игорная зона «Красная Поляна» организовала в казино 28 концертов популярных исполнителей, а на спортивно-развлекательной площадке RED ARENA проходят не только концерты звезд, но и бизнес-конференции. При этом многие мероприятия можно посетить бесплатно.

Маргарита Синкевич

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