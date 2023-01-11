Ростовская область и Кубань вошли в рейтинг лучших регионов для построения карьеры

Краснодарский край и Ростовская область вошли в рейтинг самых перспективных для построения карьеры регионов России, сообщает пресс-служба сервиса Работа.ру со ссылкой на собственное исследование.

Аналитики сервиса провели опросы 5000 респондентов старше 18 лет из разных регионов страны, с целью выяснить какие субъекты РФ они считают наиболее подходящими для профессионального развития и продвижения.

Результаты исследования показали, что за Краснодарский край проголосовало 11% респондентов. Из регионов ЮФО в число лучших для карьеры субъектов вошла Ростовская область, собравшая голоса 4% опрошенных.

Первые места в рейтинге заняли столичные регионы — Москву и МО, а также Санкт-Петербург и ЛО, отметили как наиболее перспективные для работы регионы 58% и 32% опрошенных соответственно. Замыкает список Чукотский автономный округ, который также отметили 4% респондентов.

Отмечается, что на выбор опрошенных влияет сфера профессиональной деятельности. Например, большинство проголосовавших за Краснодарский край работают в сфере строительства (26%) и IT-сфере (21%).

Анастасия Назарова