Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие модели машин охотнее всего покупают у предыдущих владельцев.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным, которое приводит агентство «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году сократились по сравнению с 2021-м почти на 60% и впервые с 2000 года не превысили 1 млн единиц. Ограниченное предложение, взлетевшие цены — поводы для подобного развития событий хорошо известны. Впрочем, как и причины.

На этом фоне вторичный рынок выглядит относительно стабильно. И на нем, если посмотреть итоги года, даже определились свои лидеры. С одной стороны, популярность той или иной модели с пробегом говорит о том, что когда-то было продано очень много этих машин.

С другой, количество сделок с определенными автомобилями говорит и об их востребованности, продиктованной, в том числе надежностью и ремонтопригодностью в условиях дефицита запчастей.

Так или иначе, присмотреться к рейтингам, составленным специалистами сервиса «Авито Авто» имеет смысл. Они разбили все легковые машины вторичного рынка на три ценовые категории. Первая — это автомобили с ценой до 1,5 млн рублей. На сделки с ними пришлось 86% от общих продаж авто с пробегом в 2022 году.

В лидерах здесь недорогие модели Lada: Priora, Kalina и даже «десятка» и ВАЗ-2107, снятые с производства в незапамятные времена. В этот же ценовой сегмент укладываются подержанные Hyundai Solaris, Kia Rio и Ford Focus. О том, что еще пару лет назад за 1,5 млн можно было купить и новую корейскую машину, сегодня лучше не вспоминать.В сегменте от 1,5 млн руб. до 3 млн руб. первые два места за Toyota Camry и Toyota RAV4, а третье место делят Kia Sportage и Hyundai Creta.

Что же касается машин с пробегом и ценой от 3 млн руб., то здесь в первой тройке уже только Toyota Land Cruiser Prado и та же Сamry. То есть, если у вас есть деньги, то лучшее предложение на вторичном рынке — это Toyota. Впрочем, то же самое можно было сказать и 10, и 20 лет назад.