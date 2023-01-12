Легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга в 2012 году

Российский легкоатлет Сергей Литвинов заявил, что в 2012 году принимал анаболические стероиды туринабол и оксандролон перед Олимпиадой, которая проходила в Лондоне. Он заявил, что на него оказывала давление Всероссийская федерация легкой атлетики, и передал информацию в Независимую организацию по борьбе с допингом в легкой атлетике. Литвинов сообщил, что помогал в журналистском расследовании Хайо Зеппельту. Результатом публикаций стал допинговый скандал 2014 года.

Сергей Литвинов, несмотря на применение допинга, не смог попасть в российскую сборную в 2012 году, так как сделал три штрафные попытки в квалификационный день чемпионата России. По его словам, до применения допинга он бросал молот на 79 м, а после смог улучшить результат на 2 м. «Тогда я чувствовал, что это неправильно. Я потерял все свои технические ощущения, с которыми раньше так усердно работал, а молот все еще летел далеко»,— написал спортсмен в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Литвинов заявил, что после допингового скандала пытался «улучшить ситуацию в стране», создавал «антидопинговые сообщества, помогал в расследованиях — таких, какие проводил Хайо Зеппельт». «В то время федерация оказывала на меня давление, но в конце концов это было мое решение и моя вина... Я хочу извиниться перед легкоатлетическим сообществом»,— добавил он.

36-летний легкоатлет заверил, что больше не применял допинг. В составе российской сборной он завоевывал бронзовые медали Универсиады 2013 года и чемпионата Европы 2014 года. Литвинов ранее также выступал за белорусскую и немецкую сборные.

Леонид Уварчев