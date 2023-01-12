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В «Биннофарм Групп» установлены и применимы процедуры надлежащей дистрибуторской практики (GDP)

«Биннофарм Групп» получила международный сертификат соответствия требованиям GDP (GoodDistributionPractice), который удостоверяет в том, что в компании установлены и применимы процедуры в области надлежащей дистрибуторской практики для оптовой торговли, перевозки и хранения лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения.

Надлежащая дистрибуторская практика (GDP) является системой обеспечения качества для складских предприятий и оптовых баз в сфере обращения лекарственных средств. Реализация правил GDP обеспечивает наличие во всей цепи поставок согласованных систем менеджмента качества, включая поставки готовой продукции розничным сетям и медицинским учреждениям.

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «Важно, чтобы деятельность компании полностью соответствовала международным стандартам. Мы считаем, соблюдение правил надлежащей дистрибуторской практики обязательным требованием для любой фармацевтической компании. Сертификация GDP становится все более значимой в рамках поставок лекарственных препаратов как внутри России, так и за рубеж. Сейчас «Биннофарм Групп» является крупнейшим российским поставщиком в страны ближнего зарубежья, в этом году мы планируем открыть представительство в Китае».

Минувший год стал для «Биннофарм Групп» годом экспансии, представительства компании появились в шести странах СНГ – Республиках Беларусь, Молдова, а также Азербайджане, Армении, Узбекистане и Казахстане. «Биннофарм Групп» заняла первое место по продаже среди всех фармацевтических компаний, представленных в республике Киргизия. Компания ведет операционную деятельность во всех сегментах фармацевтического рынка, производя продукцию, которая реализуется в 14 странах.

«Биннофарм Групп» обладает значительным диверсифицированным портфелем, представленным в нескольких каналах сбыта, где уже наработана экспертиза в сфере международных поставок в государства СНГ, которая будет расширяться в других странах.

Компания "Биннофарм Групп" образована в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система". Входит в ТОР-5 ведущих отечественных производителей, работающих на фармацевтическом рынке России (по данным AlphaRM).«Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Биоком» (г. Ставрополь). Предприятия «Биннофарм Групп» производят препараты из более 200 фармакологических групп, в различных формах (от таблеток и капсул до мазей, гелей, суппозиториев, инфузионных растворов и др.). Компания обладает одним из самых больших портфелей препаратов среди российских производителей, включающим более 450 регистрационных удостоверений.

ООО «Биннофарм Групп»

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