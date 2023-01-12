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Коммерсантъ FM
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На Урале похоронили погибшего на Украине бойца ЧВК «Вагнер», который был осужден за убийство матери

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 46-летний боец ЧВК «Вагнер» из Серова (Свердловская область) Сергей Молодцов, сообщили на странице администрации города во «ВКонтакте». Прощание с ним прошло 5 января. Его с почестями похоронили на кладбище в Серове.

Изданию Е1.ru глава Серовского ГО Василий Сизиков рассказал, что погибший ранее был осужден за тяжкое преступление и вступил в ряды ЧВК, находясь в колонии. В картотеке Серовского районного суда указано, что Сергея Молодцова в 2017 году приговорили к десяти годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В приговоре сказано, что мужчина в результате ссоры забил до смерти мать.

Администрация Серовского ГО охарактеризовала Сергея Молодцова как «творческую натуру» — он занимался резьбой по кости и работал в ювелирной мастерской. «Близкие вспоминают Сергея как удивительно неординарного человека, любящего жизнь. Он был честным человеком. Правда для него — это главное. Всегда откликался на чужую беду, помогал слабым и нуждающимся. Про таких говорят рубаха-парень. Он любил музыку, свободу, скорость»,— отметили в пресс-службе администрации.

Сергей Молодцов — ветеран контртеррористической операции в Чечне. В боевых действиях участвовал с января 1995 года по январь 1996 года. После армии получил высшее образование и работал на частных предприятиях.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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