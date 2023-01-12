Запись на прием к врачу через Госуслуги оказалась недоступна для жителей Удмуртии из-за технических работ

Сервис записи на прием к врачу через Госуслуги временно недоступен для жителей Удмуртии, сообщает пресс-служба минздрава региона. Причиной временных неудобств стали технические работы на федеральном сервисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жителям республики предлагают воспользоваться альтернативными вариантами: региональный порталом медицинских услуг, позвонить по телефону 122 или на горячую линию минздрава Удмуртии или через регистратуру медицинской организации.

Напомним, в декабре 2022 года минздрав Удмуртии прекратил сотрудничество с порталом ИГИС, через который ранее можно было записаться к врачу. Вместо него был разработан новый сервис — Региональный портал медицинских услуг. Решение объяснили федеральными требованиями, по которым для записи к врачу необходимо пользоваться государственными ресурсами. Однако в ИГИС рассказали, что о данном переходе их не предупреждали, более того, они уверены, что новый портал не справится с загрузкой. Это подтверждают и жители Удмуртии, которые массово сообщают о сбоях в работе нового сервиса.

Подробнее об этом читайте в материале «ИГИС остановил прием».