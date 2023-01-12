Филиал ПАО «Россети» модернизировал линию электропередачи, входящую в энерготранзит «Сургут – Тюмень»

Специалисты филиала «Россети» - МЭС Урала завершили замену грозозащитного троса на линии электропередачи 500 кВ «Демьянская – Пыть-Ях». Это обеспечит улучшенную защиту энергообъекта в период грозовой активности и повысит надежность электроснабжения потребителей двух регионов – Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, в том числе объектов нефтегазовой отрасли.



Грозозащитный трос предназначен для защиты линий электропередачи от прямых ударов молнии. При замене использован современный грозотрос российского производства, характеризующийся высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии. Срок службы нового грозозащитного троса составляет не менее 50 лет. Всего было заменено 15,5 км грозозащитного троса. Кроме этого, была произведена замена изоляции и арматуры.

Протяженность линии электропередачи 500 кВ «Демьянская – Пыть-Ях» составляет 260 км. Линия входит в состав энерготранзита «Сургут – Тюмень», обеспечивающего электроэнергией объекты нефтегазовой отрасли, промышленности, социальной и бытовой сферы двух регионов.