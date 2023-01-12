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Мирные жители ЛНР получат от самарских речников 600 продуктовых наборов

Речники, судостроители и общественники из Самарской области подготовили гуманитарную помощь для мирных жителей Луганска. Она отправилась с площадки судостроительного завода «Нефтефлот». Об этом сообщает региональное отделение ОНФ.

«600 коробок с продуктовыми наборами уже скоро получат нуждающиеся»,– говорится в сообщении.

Фото: ОНФ Самарской области

По данным регионального ОНФ, в минувшем году речники собрали и отправили на линию соприкосновения для бойцов Александрийского полка, который входит в состав 2-й армии, гуманитарную помощь в объеме свыше пяти млн руб. На эту сумму для солдат закупили форму и амуницию, телевизоры, прицелы, бронированный автомобиль и ряд спецсредств для эффективного несения службы. Ранее военнослужащие, которые побывали в Макеевке, пообщались в рамках телемоста с родственниками из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и муниципальных районов Самарской области.

Георгий Портнов

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