Не менее 21% россиян зависят от государственных выплат

31 млн россиян во время переписи сообщили, что выплаты от государства являются их основным источником дохода (почти 21% населения). Речь идет о пенсиях, пособиях и других мерах поддержки. Всего во время переписи на вопрос об источнике дохода ответили 128,6 млн человек (87%), передает РБК.

Зарплату в качестве источника дохода указали 58,4 млн человек (39,6% от всего населения, 45% от указавших источник дохода). Выплаты от государства получают 42,7 млн человек (21% и 33% соответственно), 31 млн из них назвали меры поддержки основным источником дохода. Кроме того, на иждивении находятся 22% ответивших на вопрос об источниках доходов.

Предпринимательство и самозанятость в качестве дохода указали 2,11% ответивших на вопрос (3,1 млн человек). При этом ФНС утверждает, что в РФ 6,6 млн самозанятых и около 3,8 млн индивидуальных предпринимателей, по данным на конец 2022 года.

У 79,39% ответивших один источник дохода, у 7,13% — два, у 0,73% — три, у 0,11 — четыре и более. Наименее распространенными источниками средств к существованию стали стипендия (1,4%), производство товаров собственного производства (1,37%), сбережения, дивиденды, сдача в аренду имущества (0,21%), доход от патентов и авторских прав (0,04%).

О завершении первого масштабного этапа формирования системы поддержки бедных — в колонке Анастасии Мануйловой в материале «Ъ» «Социально приближающиеся».

Леонид Уварчев