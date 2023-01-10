ГБ «Ростов-Дон» встретился с «Астраханочкой» на арене училища олимпийского резерва

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» провел матч с «Астраханочкой» в рамках OLIMPBET Суперлиги 2022/23 на новой арене Ростовского областного училища олимпийского резерва, сообщает пресс-служба команды. Игра завершилась победой гостей со счетом 32:33.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГБ «Ростов-Дон» Фото: пресс-служба ГБ «Ростов-Дон»

Накануне встречи «Ростов-Дон», имея в своем активе 32 очка, занимал вторую строчку турнирной таблицы. «Астраханочка» расположилась строкой ниже со счетом 29 очков.

Счет матча открыли хозяйки арены, а ответный удачный бросок соперниц пришелся на 6-ю минуту. «Астраханочка» перехватила инициативу, и вышла вперед по счету. Полина Шаркова, ставшая лучшим бомбардиром матча, забила в ворота ростовской команды 15 мячей в течение всей игры. Замена состава помогла «Ростов-Дону» преодолеть отставание. Первый тайм завершился со счетом 17:16 в пользу донского клуба.

Во второй части матча вплоть до 41 минуты ростовчанки удерживали преимущество, но затем гостьям удалось вырваться вперед, забив три гола. В последние 10 минут игры отставание сократилось до минимума – 30:31, но «Ростов-Дон» так и не смог опередить по счету соперника.

Игру посетил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава Дона отметил функциональность новой площадки, на которой прошла встреча.

«Примерно на два года это домашняя арена нашего гандбольного клуба. Надеюсь, что реконструкция Дворца спорта, которую планируем завершить в 2025 году, создаст более широкие возможности для развития спорта, нежели прежде», – сказал Василий Голубев.

Анастасия Назарова