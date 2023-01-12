Петербург посетили более миллиона туристов на новогодних каникулах

Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров по внутреннему туристическому потоку в новогодние каникулы. Город посетили более 1 млн туристов и экскурсантов, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).

По сравнению с прошлым годом число туристов увеличилось на 7%. В Москву при этом приехали 2 млн россиян, как и в Подмосковье. Общий организованный турпоток на Новый год 2023 года составил порядка 3 млн или более 28% от общего объема внутрироссийских туристических поездок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы чаще всего ездили в Москву, Калининград и Сочи в ушедшем году.

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