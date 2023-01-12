Петербуржцы чаще всего ездили в Москву, Калининград и Сочи в ушедшем году

Жители Санкт-Петербурга по итогам 2022 года чаще всего путешествовали по России: на нее пришлось 91,5% от всех авиазаказов. Средняя стоимость перелета на одного человека составила 5,2 тыс. руб., рассказали аналитики пресс-службы сервиса OneTwoTrip.

Самым популярным направлением стала Москва, куда было оформлено более четверти всех авиазаказов (26,2%). Далее в рейтинге расположились Калининград (7,5%) и Сочи (6,9%). Средняя стоимость путешествия на поезде из Петербурга составила 2,8 тыс. руб. В лидерах по направлениям Москва (59,6%), Тверь (2,3%) и Псков (2,1%).

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