Доллар упал ниже 68 рублей, евро — ниже 73 рублей

Курс рубля утром 12 января продолжил укрепление на Мосбирже. Стоимость доллара опустилась ниже 68 руб. впервые с 26 декабря, евро — ниже 73 руб. впервые с 30 декабря, юань — ниже 10 руб. впервые с 3 января.

К 10:31 доллар опустился до 67,9 руб. (–84 коп.). Евро стоит 72,97 руб. (–1,04 руб.), юань — 9,998 руб. (–8 коп.).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,43%, до 2177,51 пункта, РТС вырос на 0,95%, до 1012,14 пункта. Лидерами роста являются Ozon, Сбербанк, «Детский мир», лидерами падения — En+ Group, «Северсталь» и «Сургутнефтегаз».

Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE торгуется на уровне $82, 64 (–0,04%). WTI стоит $77,3 (–0,14%).

Курс рубля укрепляется на фоне решения российских властей возобновить интервенции на валютном рынке. Минфин через Центробанк будет продавать валюту. Пока речь идет о юане.

Подробнее о возобновлении интервенций — в материале «Ъ» «Минфин взял за правило».

Леонид Уварчев