«МегаФон» запускает собственную линейку кнопочных телефонов

«МегаФон» разработал линейку кнопочных телефонов под брендом Fontel. Первая модель уже поступила в продажу в онлайн-магазине оператора. В компании рассчитывают, что к концу 2023 года Fontel займет до 50% продаж кнопочных телефонов в розничной сети оператора.

В «МегаФоне» заявили, что доля кнопочных телефонов в его сети последние годы существенно не меняется и составляет около 15-17%. Ранее у других операторов уже появлялись линейки кнопочных телефонов китайского производства под собственными брендами.

Тимофей Корнев