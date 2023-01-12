ХК «Ижсталь» из Удмуртии проигрывает пятый матч подряд

11 января хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии проиграл «Рубину» из Тюмени в выездном матче «Пари ВХЛ — Кубок Шелкового пути». Игра закончилась со счетом 4:0, сообщает пресс-служба клуба. Два гола хозяева льда забили в первом периоде, после чего увеличили разрыв в счете во второй двадцатиминутке. В третьем периоде «Рубин» забил финальную шайбу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Ижстали» Фото: пресс-служба «Ижстали»

«Работали достаточно хорошо, скорости были на уровне. В начале было тяжело, но потом мы поддерживали темп игры и перестали уступать в борьбе. Красивые голы мы забить не можем, а трудовые не захотели. В таких матчах трудовые голы нужны»,— заявил главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

Отметим, что аналогичным образом игра сложилась в Ханты-Мансийске с «Югрой». Команда соперников с первых минут завладела игровым преимуществом, в результате чего счет оказался также 4:0.

«Ижсталь» терпит пятое поражение подряд, продолжая занимать 14 позицию в турнирной таблице.