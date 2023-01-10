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ХК «Ижсталь» из Удмуртии всухую проиграл «Югре» в выездном матче

9 января хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии проиграл «Югре» из Ханты-Мансийска в выездном матче «Пари ВХЛ — Кубок Шелкового пути». Как сообщает пресс-служба клуба, игра закончилась со счетом 4:0

С первых минут «Югра» завладела игровым преимуществом. В первом периоде команда из Ханты-Мансийска забила два гола, после чего укрепила преимущество в счете во второй двадцатиминутке и довела до победного в заключительном периоде.

Напомним, в период новогодних праздников хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии провел два матча с «Динамо» и «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Оба матча закончились проигрышем «сталеваров».

В турнирной таблице «Ижсталь» опустилась на 14 место.

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