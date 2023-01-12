В Краснодаре начнут развивать муниципальную систему оповещения и видеонаблюдения

В 2023 году в Краснодаре приоритетными направлениями контроля и профилактики определены развитие муниципальных систем оповещения и видеонаблюдения «Безопасный город», а также обеспечение пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам замглавы Краснодара Игоря Михайлова, уже намечен определенный план действий, который поможет решить задачи по гражданской защите в условиях чрезвычайных ситуаций. Он отметил, что в условиях СВО появилась необходимость поиска новых подходов в вопросах гражданской защиты и повышения устойчивости функционирования организаций.

Кроме того, из-за роста города за счет расширения новых жилых микрорайонов появилась необходимости строительства 14 дополнительных пожарных депо. Сейчас уже разрабатывают проектно-сметную документацию для возведения объекта на шесть выездов в поселке Березовом. Депо позволит обеспечить пожарную безопасность жителей северной части Краснодара.

В 2023 году также закупят и смонтируют теплодымокамеры в рамках второго этапа строительства учебно-тренировочного комплекса, открытого в конце прошлого года на базе спасательно-пожарного отряда №6 МКУ ПАСС «Служба спасения» в станице Старокорсунской. Там пожарные будут отрабатывать навыки спасения людей в непригодной для дыхания среде и в условиях высоких температур.

В комплекс «Безопасный город» планируется включить систему «Умный шлагбаум», которая позволит обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей оперативных служб к месту проведения работ. Также в городе разрабатывают концепцию развития системы видеонаблюдения для расширения зоны охвата территории. Для этого планируется увеличить количество камер и внедрить сервисы интеллектуального видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта и нейросетей.

Татьяна Ручкина

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