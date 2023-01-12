Касаткина вышла в 1/2 финала турнира WTA в Аделаиде

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила Петру Квитову из Чехии в 1/4 финала Adelaide International 2. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:3), он продлился 1 час 32 минуты. В 1/2 финала россиянка сыграет с победительницей встречи Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)—Паула Бадоса (Испания).

25-летняя Касаткина — первая ракетка России, она занимает восьмое место в мировом рейтинге теннисисток WTA. На ее счету шесть титулов на турнирах ассоциации. 32-летняя Квитова занимает 16-е место в рейтинге WTA (в 2011 году была второй ракеткой мира). На ее счету 29 побед на турнирах.

Adelaide International — турниры категории WTA 500 и ATP 250. Они проводятся на покрытии «хард» в австралийской Аделаиде. Призовой фонд турнира Adelaide International 2 составляет почти $781 тыс.

Леонид Уварчев