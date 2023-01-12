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Коммерсантъ FM
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Хакасии дали ДЭГ на размышление

Республиканский избирком выяснит мнение граждан об электронном голосовании

Избирательная комиссия Хакасии проводит онлайн-опрос жителей о целесообразности использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В сентябре в республике пройдут выборы главы региона (этот пост сейчас занимает коммунист Валентин Коновалов) и депутатов верховного совета. Итоги опроса будут носить рекомендательный характер. Против применения ДЭГ традиционно выступает КПРФ, считающая эту процедуру непрозрачной и искажающей итоги голосования.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Избирком Хакасии 23 января подведет итоги объявленного в конце прошлого года опроса граждан о возможности использования ДЭГ на выборах-2023. Сообщение о проведении опроса опубликовано на сайте комиссии, участвовать в нем приглашены все жители республики старше 18 лет. Им предстоит ответить на шесть вопросов, размещенных на портале «Госуслуги», в числе которых «Доверяете ли вы ДЭГ?», «Как вы относитесь к возможности проголосовать дистанционно на выборах в органы госвласти Хакасии в 2023 году?», «Воспользуетесь ли вы ДЭГ, если оно будет применяться на выборах в органы госвласти Хакасии в 2023 году?».

В сентябре в Хакасии будут избраны глава республики и депутаты верховного совета. В 2018 году победу на выборах главы региона одержал кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. В парламенте, состоящем из 50 депутатов, действуют пять фракций: «Единая Россия» (ЕР, 20 мандатов), КПРФ (13), ЛДПР (5), «Справедливая Россия — За правду» (3), «Коммунисты России» (2).

В пресс-службе республиканского избиркома “Ъ” сообщили, что инициатором опроса стала сама комиссия. Как пояснил “Ъ” ее председатель Александр Чуманин, избирком хочет выяснить, «готовы ли наши избиратели к дистанционному голосованию». Итоги опроса будут носить рекомендательный характер. «В соответствии с законом решение об использовании ДЭГ принимает комиссия, организующая выборы, по согласованию с Центризбиркомом РФ»,— напомнил господин Чуманин. Он также добавил, что при обсуждении идеи опроса возражений ни у кого из членов избиркома не возникло. По данным сайта комиссии, в ней представлено семь партий: помимо пяти парламентских это партии «За справедливость!» и «Коммунисты России».

В ЕР идею использования ДЭГ поддержали. «В России уже начинает довольно широко применяться процедура электронного голосования. Не исключено, что через некоторое время она будет применяться и на федеральных выборах. А ЕР уже имеет опыт партийного предварительного электронного голосования. И это дает партии дополнительные возможности мобилизации своих сторонников. Наконец, электронное голосование просто удобно для обычного избирателя. Я думаю, что за ним будущее»,— прокомментировал “Ъ” инициативу избиркома первый замглавы исполкома хакасского отделения ЕР Виктор Лебедев.

КПРФ выступает против использования ДЭГ, заявила “Ъ” секретарь регионального отделения по организационно-партийной работе, депутат республиканского парламента Людмила Кауфман. «Прекрасно все понимают, как голосуют (при ДЭГ.— “Ъ”), больше шансов завести какие-то "левые" голоса»,— пояснила она. По словам госпожи Кауфман, в дальнейшем эта позиция хакасских коммунистов будет официально сформулирована и объявлена. При этом она заверила, что использование административного ресурса в интересах КПРФ в Хакасии исключено.

Как ранее сообщал “Ъ”, против использования ДЭГ на губернаторских выборах 2023 года недавно выступили коммунисты Алтайского края. Они настаивают на проведении «народного опроса» по этому поводу. Предположительно, вопрос о плебисците может быть вынесен на сессию краевого заксобрания 26 января. Алтайским краем руководит единоросс Виктор Томенко, который, как и Валентин Коновалов, был избран в 2018 году.

Красноярский политаналитик Александр Чернявский считает, что результат использования ДЭГ зависит от того, как партии будут преподносить этот формат своему «ядерному» электорату. «Если ЕР и некоторые другие партии призывают своих избирателей пользоваться ДЭГ, то КПРФ, на мой взгляд, совершает принципиальную ошибку, агитируя против электронного голосования. Тем самым они отсекают немалую часть людей, которые лояльно относятся к левым идеям, но по разным причинам не приходят на участки»,— поясняет эксперт. По его мнению, такую же ошибку совершают в США сторонники экс-президента Дональда Трампа, сея в рядах республиканцев сомнения в почтовом голосовании, вместо того чтобы использовать этот формат для решения своих политических задач.

Валерий Лавский, Новосибирск

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