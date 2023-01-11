СВО оформят в комитет

В Саратовской областной думе может быть создан новый комитет, который будет заниматься совершенствованием законов, касающихся ветеранов боевых действий, в том числе специальной военной операции. С соответствующим предложением выступил губернатор региона Роман Бусаргин. Спикер областного заксобрания Михаил Исаев поддержал инициативу и отметил, что комитет будет использовать опыт других регионов при разработке мер поддержки. Депутаты считают, что такой комитет нужен, если его создание не окажется пиар-­акцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ася Сафиуллина Фото: Ася Сафиуллина

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил сформировать в региональном законодательном собрании комитет по делам ветеранов, который будет заниматься законами, связанными, в том числе, с ветеранами специальной военной операции на Украине. Как сообщили в пресс-службе главы региона, этой теме была посвящена встреча с председателем областной думы Михаилом Исаевым и депутатом Александром Янкловичем.

Как отметили в пресс-службе главы региона, Роман Бусаргин отметил, что в прошлом году областные депутаты приняли ряд законов о поддержке участников СВО — военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, а также членов их семей. Он предложил, чтобы новый комитет занимался совершенствованием законодательства по мерам социального обеспечения участников и ветеранов боевых действий, вопросами патриотического ­воспитания.

Спикер облдумы Михаил Исаев отметил, что вопрос будет «детально проработан» и вынесен на рассмотрение ближайшего заседания облдумы. По его словам, новый комитет «сконцентрирует свою деятельность на работе с ветеранами и патриотическими организациями, участниками СВО».

«На ближайшем заседании парламента мы рассмотрим данную инициативу губернатора области Романа Бусаргина. Уверен, что депутаты ее поддержат. Создание профильного комитета в думе продиктовано временем. Многие вопросы в данном направлении необходимо решать на законодательном уровне. Структура сможет разрабатывать и совершенствовать меры поддержки, изучать опыт других регионов, предлагать новые формы патриотического воспитания»,— написал Михаил Исаев в своем Telegram-канале.

В нынешнем созыве Саратовской областной думы уже увеличилось количество комитетов по сравнению с предыдущим. Сейчас в заксобрании их девять вместо семи. Сохранились комитеты по госстроительству и МСУ, по бюджету и налогам, по спорту, по строительству и ЖКХ, аграрный. Появился комитет по информационной политике, комитет по культуре преобразован в комитет по образованию и культуре, вместо комитета по экономике — комитет по промышленности и инвестиционной политике.

Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) считает, что появление нового комитета необходимо. «Это острый жизненный вопрос. Сейчас многие находятся в зоне СВО, и привлечь к ним дополнительное внимание — верное решение»,— полагает он. При этом господин Денисенко отмечает, что разработкой законопроектов, связанных с ветеранами боевых действий, могли бы заниматься и другие комитеты заксобрания, но это не является их профильным направлением деятельности. «Перед существующими комитетами не ставится непосредственная задача разрабатывать законопроекты под участников СВО, внедрение этих законов и контроль над их исполнением»,— полагает депутат.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) также не против того, чтобы был создан такой комитет. «У нас есть комитет по социальной политике, который сейчас занимается такими вопросами, и не сказать, что он перегружен, но ничего плохого, если будет комитет, который будет заниматься ветеранами, ведь кроме СВО есть ветераны и афганской войны, и чеченской кампании. Главное, чтобы не возникло новых оплачиваемых депутатских мест, но это другой вопрос»,— полагает господин Анидалов. По его словам, важно, чтобы создание комитета по вопросам ветеранов СВО не оказалось пиар-ходом. «Хорошо, если этому комитету будет чем заниматься, потому что самое плохое, когда из такой темы делают пиар»,— отмечает он.

Политолог Александр Пантелеев считает, что создание комитета — политическое решение. «Ситуация с СВО требует политического участия, и в данном случае это оно и есть. Если бы губернатор мог помочь чем-то еще, он бы так и сделал. Сейчас все, что связано с участниками спецоперации, уже законодательно оформлено, и вопросами могут заниматься и другие комитеты, но необходимо продемонстрировать участие в теме»,— полагает эксперт.

Сергей Петунин