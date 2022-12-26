В Нижнетагильском регионе на СвЖД перевозка щебня выросла на 36,5%

Свердловская железная дорога (СвЖД) значительно нарастила перевозки щебня в Нижнетагильском регионе. По данным СвЖД, в январе-ноябре погружено 7,9 млн тонн щебня — на 36,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В связи с растущими потребностями грузоотправителей СвЖД разработала оптимальные технологические решения для организации перевозок, отметили в пресс-службе магистрали. Так, был выполнен капитальный ремонт пути на станции Верхнетагильская и укреплена инфраструктура на перегоне Верхнетагильская – Нейва. Часть законсервированных объектов электрификации была восстановлена. Проложена новая линия контактной сети протяженностью 2,7 тыс. метров.

Со станции Верхнетагильская по заказу компании «Верхне-Тагильский карьер» уже отправлена первая партия груза из 55 вагонов. По данным СвЖД, щебень предназначен для строительства федеральной автотрассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. Поставки щебня для автомагистрали начали и другие уральские производители. Например, начала его отправку со станции Гороблагодатская компания «Вторресурс». Всего на строительство М-12 отправлено 4,4 млн тонн щебня.

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Алексей Буров