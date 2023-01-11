В память о блокаде в Петербурге погаснут уличные фонари

Уличное освещение и художественная подсветка зданий в Санкт-Петербурге погаснут на 10 минут раньше штатного расписания в четверг, 12 января, в связи с 80-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

«Акция напомнит о трагических днях минувших лет, сверхчеловеческом героизме ленинградцев, самоотверженном труде всех, кто бился с врагом и стоял до последнего, защищая город на Неве»,— говорится в сообщении.

Светильники и подсветка погаснут около 9:30 утра, вечером подсветка начнет работать в соответствии со штатным расписанием, в 16:35. Акция затронет около 350 тыс. объектов освещения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 250 тыс. человек получат единовременные выплаты к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

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