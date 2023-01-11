СКР оценит качество строительства школы в станице Старокорсунской, в которой мерзли дети

СУ СКР Краснодарского края проверит сведения о некачественном строительстве школы в станице Старокорсунской, в которой во время уроков мерзли дети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о нарушениях распространилась в социальных сетях. Сообщалось, что в новом корпусе школы, открытом 1 сентября 2022 года, с наступлением зимы дети жаловались на холод в классах. По этой причине в декабре первоклассникам сократили уроки.

«В ответ на жалобы родителей учеников администрация школы сообщала, что принимает все меры. Но 9 января текущего года достаточное тепло в классы не поступило и на занятиях учащиеся были вынуждены сидеть в верхней одежде»,— говорится в сообщении.

Следователи выехали в указанную школу и зафиксировали показатели температуры в классах нового корпуса школы, которые оказались ниже нормы. В рамках проверки будет изучена техническая документация по строительству и использованию теплосетей учебного заведения. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее о начале проверки сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Анастасия Донскова

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