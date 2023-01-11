На поддержку АПК Орловской области в 2023 году могут направить 1,5 млрд рублей бюджетных средств

В 2023 году объем государственной поддержки развития агропромышленного комплекса Орловской области, по данным на январь, должен составить 1,53 млрд руб. Об этом сообщили в облправительстве.

В течение года этот показатель обычно растет. Так, в январе 2022 года орловские власти сообщали о предстоящей поддержке АПК на 1,6 млрд руб., а в октябре заявили о 3 млрд руб.

Также орловские чиновники согласовали с Минсельхозом максимальный размер краткосрочного кредита в растениеводстве на одного заемщика на первый квартал 2023 года в размере 300 млн руб. В течение года показатель будет корректироваться исходя из фактической потребности и наличия лимита субсидий. Увеличение максимального размера кредита позволяет рассчитывать на господдержку крупным предприятиям.

Как корректировали господдержку АПК в 2023 году в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин