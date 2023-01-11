Reuters: НДПИ на российскую нефть в декабре сократился на 15,9%

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в России для нефтяного сырья по итогам декабря 2022 года сократился на 15,9% по сравнению со значениями в ноябре. В денежном выражении разница составила 2 765 руб. за тонну, следует из расчетов Reuters. По данным агентства, это связано с падением значения котировок нефти Urals и изменением курса доллара относительно рубля.

Коэффициент Кц, характеризующий динамику мировых цен на нефть, в декабре был зафиксирован на уровне 8,8130 на фоне изменений значений котировок российской нефти Urals и среднем курсе доллара США. В конце декабря курс доллара составил 65,4 руб./$, нефть Urals торговалась на уровне $50,15 за баррель.

Базовый нефтяной НДПИ без учета льгот за декабрь составил 14 624 руб. за тонну (в ноябре — 17 389 руб. за тонну). Уменьшение нефтяного НДПИ также произошло в результате падения средней котировки российской нефти Urals в декабре на $16,5 за баррель (-24,8%) относительного ноябрьского значения.

Reuters отмечает, что выплаты в бюджет России по НДПИ за добычу нефти в декабре могут составить около 0,41 трлн руб. против 0,48 трлн руб. за ноябрь.

Средняя ставка НДПИ на нефть, согласно плану бюджета России на 2022 год, должна была составить 18,219 руб. за тонну. Поступление налога в федеральный бюджет за вычетом суммы льгот ожидалось в размере 7,5 трлн руб., или примерно 625 млрд руб. в месяц.

По данным «Ъ», российская нефтяная отрасль по итогам 2022 года нарастила объемы производства на 2%, почти до 535 млн тонн. За 12 месяцев прошлого года экспорт нефти в дальнее зарубежье по трубопроводам и морю вырос почти на 19%, до 207 млн тонн. Вместе с тем с 5 декабря ЕС и США ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, что, по оценкам вице-премьера РФ Александра Новака, может привести к снижению добычи нефти в 2023 году на 7–8%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Как мы до этого докачались».

Милена Костерева