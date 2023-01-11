Банк «Кыргызстан» продолжит работу с Contact и Unistream через мобильный банкинг

Киргизский коммерческий банк «Кыргызстан» продолжит сотрудничество с российскими системами платежей Contact и Unistream. Они будут доступны в мобильном сервисе банка MBANK. Вчера, 10 января, пресс-служба «Кыргызстана» сообщила о прекращении работы с Contact и Unistream.

«Отправка денежных переводов в MBANK по номеру телефона через систему Contact работает в штатном режиме. Дополнительно в ближайшее время будет запущена услуга по отправке и получению денежных переводов онлайн, с помощью системы Unistream, в мобильном банкинге MBANK»,— говорится в сообщении на сайте банка.

В конце ноября Банк России запустил международные переводы в системе быстрых платежей. К системе подключены 12 иностранных банков из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, в том числе мобильный банкинг MBANK. В сентябре Минфин США пригрозил санкциями за обслуживание карт «Мир». После этого карты отказались принимать банки Шри-Ланки, несколько банков Турции и Киргизии.

Эрдни Кагалтынов