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Коммерсантъ FM
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Банк «Кыргызстан» прекратил работу с системами платежей Contact и Unistream

Киргизский коммерческий банк «Кыргызстан» с 10 января прекратил работу с российскими системами платежей Contact и Unistream. Об этом говорится на сайте кредитной организации.

«Уважаемые клиенты, информируем Вас, что Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН прекращает работу с системами денежных переводов Contact и Unistream с 10 января 2023 года. Отправка и выплата переводов по данным системам денежных переводов будет недоступна»,— сообщили в банке «Кыргызстан». В кредитной организации порекомендовали пользоваться переводами через мобильное приложение MBANK.

В конце ноября Банк России запустил международные переводы в системе быстрых платежей (СБП). К системе подключены 12 иностранных банков из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Среди них — киргизский MBANK.

15 сентября Минфин США пообещал ввести санкции за поддержку российских платежных систем, в частности системы «Мир». В ноябре тринадцатый банк Киргизии отказался обслуживать российские карты платежной системы «Мир». Карты «Мир» перестали обслуживать ряд крупных банков Турции, Казахстана и Узбекистана.

Подробнее о перспективах трансграничных переводов в СБП — в материале «Ъ» «Система безгранично ограниченных платежей».

Анастасия Ларина

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