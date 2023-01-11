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Коммерсантъ FM
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Мэры Праги, Варшавы, Братиславы и Будапешта приехали в Киев

Мэры Праги, Варшавы, Братиславы, Будапешта Зденек Гржиб, Рафал Тшасковский, Матуш Валло и Гергей Карачонь соответственно приехали в Киев. Об этом сообщил мэр Варшавы Рафал Тшасковский, он также опубликовал их совместную фотографию. Они встретятся с киевским мэром Виталием Кличко.

Слева направо: Зденек Гржиб, Матуш Валло, Рафал Тшасковский и Гергей Карачонь

Слева направо: Зденек Гржиб, Матуш Валло, Рафал Тшасковский и Гергей Карачонь

Фото: Социальные сети Рафала Тшасковского

Слева направо: Зденек Гржиб, Матуш Валло, Рафал Тшасковский и Гергей Карачонь

Фото: Социальные сети Рафала Тшасковского

«#PactOfFreeCitites прибывает в свободный и гордый город Киев. В сердце свободной и гордой Украины. Пакт вольных городов на пути к свободному, гордому Киеву. Столица гордой, свободной Украины»,— написал мэр Варшавы в Twitter.

Pact of free citites, или Пакт свободных городов — это городской альянс, участники которого могут оказывать друг другу экономическую и гуманитарную помощь. Киев присоединился к этому альянсу 26 сентября прошлого года. Соответствующий документ подписал Виталий Кличко.

Кроме того, сегодня, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский во Львове встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Тот пообещал в рамках международной коалиции поставку танков Leopard 2.

Анастасия Ларина

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